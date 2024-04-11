Стареем быстрее наших родителей: ученые обнаружили пугающую тенденцию

AACR: современные зрелые люди стареют быстрее, чем предки

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное экспертами медицинской школы Вашингтонского университета, выявило, что нынешнее поколение зрелых людей стареет быстрее, чем предыдущие.

Фото: Openverse by CS Sharada Prasad is licensed under CC BY 2.0

Это ускоренное старение связано с повышенным риском развития опасных заболеваний, таких как рак легких, желудочно-кишечного тракта и матки, у людей моложе 55 лет.

Исследование основано на анализе данных почти 149 тысяч человек из британской базы данных обезличенных историй болезни Biobank.

Ученые использовали комплекс из девяти биомаркеров, обнаруженных в крови, для определения биологического возраста участников исследования. Выяснилось, что у тех, кто стареет быстрее по биомаркерам крови, риск развития рака значительно возрастает, сообщает American Association for Cancer Research (AACR).

Однако исследователи отмечают, что замедление биологического старения может стать эффективным способом борьбы с онкологическими заболеваниями.