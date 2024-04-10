Искусственный интеллект спустился под воду: разработана электронная перчатка для коммуникации дайверов

ACS: разработана электронная перчатка для подводного общения

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из American Chemical Society Nano представили инновационную водонепроницаемую электронную перчатку, предназначенную для облегчения коммуникации под водой.

Фото: U.S. Navy by Greg Mitchell is licensed under Public Domain

Эта перчатка оснащена электронными сенсорами, способными перехватывать и передавать жесты рук на компьютер, который затем интерпретирует эти жесты и преобразует их в сообщения. Такой подход позволяет дайверам эффективно общаться друг с другом и с экипажем лодки на поверхности, несмотря на водную среду.

Процесс создания данной технологии включал в себя разработку водонепроницаемых сенсоров, размещенных на тонкой пленке полидиметилсилоксана (PDMS), материала, обладающего высокой степенью водонепроницаемости и гибкости, что обеспечивает комфортное использование перчатки. Исследователи вдохновлялись биологическими системами, такими как трубчатые лапки морских звезд, для создания подобных сенсоров, сообщает American Chemical Society (ACS).

Для демонстрации возможностей перчатки исследователи записали 16 различных жестов, таких как "ОК" и "Выход", которые были успешно распознаны с точностью 99,8% при помощи программы машинного обучения.