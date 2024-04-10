Разлагается в течение недели: создан экологичный пластик из искусственных бактерий

Science Daily: создан экологичный пластик из искусственных бактерий

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Кобе представили инновационный метод производства экологически чистого пластика, основанный на использовании специально сконструированных искусственных бактерий.

Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В отличие от традиционного метода получения пластика из ископаемого топлива, этот подход обеспечивает возможность создания материала, который не только не уступает качеством, но и является более безопасным для окружающей среды.

Новый пластик, получивший название LAHB, представляет собой модификатор биопластика, который в сочетании с полилактидом (PLA) генерирует прочный и легко формируемый материал. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью, при этом значительно легче поддается формовке, что делает процесс его производства более простым и эффективным, сообщает Science Daily.

Одним из ключевых преимуществ нового пластика является его полная разлагаемость в морской среде в течение недели, что делает его экологически безопасным и уменьшает негативное воздействие на морскую жизнь. Это отличает его от традиционных пластиков, которые могут оставаться в окружающей среде на десятилетия, нанося значительный вред экосистеме.

Ученым удалось достичь высокой эффективности производства LAHB, модифицируя бактерии для эффективного синтеза этого материала. В качестве сырья для производства используется глюкоза, что делает процесс более устойчивым и уменьшает экологическую нагрузку. Более того, они разработали методы контроля длины цепочек LAHB, что позволяет влиять на свойства конечного пластика.