Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NYT: союзники Трампа переманивают избирателей Байдена к другим кандидатам
Колдун рассказал, что Кунгуров при последней встрече был воодушевлен
Диетолог Кристен Карли о сытном завтраке для снижения веса
В Whoosh заявили о бессмысленности заклеенных номеров на электросамокатах, найти правонарушителя легко
Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис "второй руки"
В ЛДПР разработали законопроект, ужесточающий меры в отношении мигрантов-правонарушителей
Опасная косметика с истекшим сроком годности: какие заболевания она может нести?
Телеведущая Светлана Зейналова предстала на публике в силуэтном платье
Россиянам рассказали, как отучить попугая ругаться
В правительстве обещали переворот в технологиях связи и интернета при участии России

Белоусов назвал РФ одной из способных к запуску спутниковой группировки стран

1:12
Наука » Технологии

Андрей Белоусов обещал технологический переворот в сфере широкополосного интернета, навигации и сверхскоростной связи. Об этом первый вице-премьер РФ говорил на форуме "Открытые инновации", передаёт ТАСС в среду.

Белоусов назвал РФ одной из способных к запуску спутниковой группировки стран
Фото: Росавтодор is licensed under public domain

Толчком к рывку станет развитие группировки низкоорбитальных спутников.

"Очень небольшое количество стран, пять-шесть буквально, готовы это развивать. Это то, что связано с созданием и эксплуатацией низкоорбитальной группировки спутников", — пояснил зампред правительства.

По его оценке, пока только четыре страны на это способны: США, Китай, Россия и Франция. В перспективе к ним могут присоединиться Великобритания и Индия.

"Буквально через несколько лет мы получим просто переворот, совершенно очевидно, в средствах навигации, связи — широкополосный интернет, сверхскоростная связь и так далее, и так далее", — заверил Белоусов.

По его мнению, развитие в этом направлении уже "практически находится в стадии экономического освоения".

Российский аналог систем Starlink Илона Маска и британской OneWeb — программа "Сфера". В январе Совет Федерации поручил правительству РФ заняться им вплотную.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Диетолог Кристен Карли о сытном завтраке для снижения веса
В Whoosh заявили о бессмысленности заклеенных номеров на электросамокатах, найти правонарушителя легко
Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис "второй руки"
В ЛДПР разработали законопроект, ужесточающий меры в отношении мигрантов-правонарушителей
Опасная косметика с истекшим сроком годности: какие заболевания она может нести?
Телеведущая Светлана Зейналова предстала на публике в силуэтном платье
Россиянам рассказали, как отучить попугая ругаться
Готовим на завтрак персиковый смузи
Больше 100 месяцев нужно, чтобы накопить на квартиру в Подмосковье, подсчитала экономист
Анна Хилькевич призналась, что набирала много килограммов во время прошлых беременностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников