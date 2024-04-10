В правительстве обещали переворот в технологиях связи и интернета при участии России

Андрей Белоусов обещал технологический переворот в сфере широкополосного интернета, навигации и сверхскоростной связи. Об этом первый вице-премьер РФ говорил на форуме "Открытые инновации", передаёт ТАСС в среду.
Толчком к рывку станет развитие группировки низкоорбитальных спутников.
"Очень небольшое количество стран, пять-шесть буквально, готовы это развивать. Это то, что связано с созданием и эксплуатацией низкоорбитальной группировки спутников", — пояснил зампред правительства.
По его оценке, пока только четыре страны на это способны: США, Китай, Россия и Франция. В перспективе к ним могут присоединиться Великобритания и Индия.
"Буквально через несколько лет мы получим просто переворот, совершенно очевидно, в средствах навигации, связи — широкополосный интернет, сверхскоростная связь и так далее, и так далее", — заверил Белоусов.
По его мнению, развитие в этом направлении уже "практически находится в стадии экономического освоения".
Российский аналог систем Starlink Илона Маска и британской OneWeb — программа "Сфера". В январе Совет Федерации поручил правительству РФ заняться им вплотную.
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