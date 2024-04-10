Найдено самое чистое место на Земле

Самый чистый воздух в мире — над Южным океаном, особенно зимой, установили исследователи климата и атмосферы из Австралии. Причины этого они разъяснили в журнале npj Climate and Atmospheric Science.
Количественные показатели чистоты воздуха — содержание частичек жидких или твёрдых аэрозолей в единице объёма. На их количество влияют как антропогенные выбросы, так и жизнедеятельность фитопланктона.
Первый фактор выражен слабо, потому что Южный океан далеко от цивилизации (атмосфера над ним, как сказано в статье, "самая нетронутая"), второй носит заметный сезонный характер.
Ещё один существенный момент — вечная облачность и частые ливни. Осадки вымывают примеси из воздуха, а влияние облаков просчитали на ЭВМ. Оказалось, что сотовидные слоисто-кучевые облака сильнее очищают воздух, потому что пропускают больше света, а осадки из них обильнее.
Ранее Росгидромет поделился результатами похожих исследований над Арктикой.
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