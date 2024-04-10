Анонсировано полное солнечное затмение, которое будет видно в России

Полное затмение Солнца в России можно будет посмотреть 30 апреля 2060 года

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Полное затмение Солнца в России можно будет увидеть только через 36 лет, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Фото: NASA is licensed under public domain

"Ближайшее полное солнечное затмение с благоприятными условиями наблюдения с территории России либо в непосредственной близости от её границ случится лишь 30 апреля 2060 года", — уточнила она.

Ранее полные солнечные затмения на территории РФ были видны 29 марта 2006 года — полоса прохождения лунной тени тогда пролегла через Эльбрус, и 1 августа 2008 года — им любовались в Сибири.

Великое Североамериканское затмение наблюдалось 8 апреля с 18:42 до 23:52 мск. За это время лунная тень прочертила линию шириной 198 км через территорию США от Мексики к Канаде. С МКС её запечатлели на видео, для чего даже ранее скорректировали орбиту станции.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года