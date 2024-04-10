Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с деснами и зубами можно решить с помощью определённых манипуляций
Регионы массово скупают квартиры в новостройках Тюмени
Лучшие кроссоверы до 1,2 млн рублей: эксперт выделил Hyundai ix35
«Мастерские Победы»: белгородские рукодельницы плетут маскировочные сети
Использование вазелина для смягчения пяток, удаления пятен и другие необычные способы его применения
Мама рэпера Тимати рассказала о необычной фотосессии внучки Алисы: получился папа
Рассказываем как подкормить малину весной
Кинологи рассказали о тонкостях воспитания собаки
Топ-5 направлений для коротких путешествий на майские
Анонсировано полное солнечное затмение, которое будет видно в России

Полное затмение Солнца в России можно будет посмотреть 30 апреля 2060 года

1:06
Наука

Полное затмение Солнца в России можно будет увидеть только через 36 лет, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Полное затмение Солнца в России можно будет посмотреть 30 апреля 2060 года
Фото: NASA is licensed under public domain

"Ближайшее полное солнечное затмение с благоприятными условиями наблюдения с территории России либо в непосредственной близости от её границ случится лишь 30 апреля 2060 года", — уточнила она.

Ранее полные солнечные затмения на территории РФ были видны 29 марта 2006 года — полоса прохождения лунной тени тогда пролегла через Эльбрус, и 1 августа 2008 года — им любовались в Сибири.

Великое Североамериканское затмение наблюдалось 8 апреля с 18:42 до 23:52 мск. За это время лунная тень прочертила линию шириной 198 км через территорию США от Мексики к Канаде. С МКС её запечатлели на видео, для чего даже ранее скорректировали орбиту станции.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Россияне намерены потратить на покупку автомобиля на 20% больше, чем в предыдущем году
Актриса Мария Шукшина вышла на связь после новости о её задержании
Проблемы с деснами и зубами можно решить с помощью определённых манипуляций
Регионы массово скупают квартиры в новостройках Тюмени
Лучшие кроссоверы до 1,2 млн рублей: эксперт выделил Hyundai ix35
«Мастерские Победы»: белгородские рукодельницы плетут маскировочные сети
Использование вазелина для смягчения пяток, удаления пятен и другие необычные способы его применения
Мама рэпера Тимати рассказала о необычной фотосессии внучки Алисы: получился папа
Рассказываем как подкормить малину весной
Кинологи рассказали о тонкостях воспитания собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников