Анонсировано полное солнечное затмение, которое будет видно в России

Полное затмение Солнца в России можно будет увидеть только через 36 лет, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
"Ближайшее полное солнечное затмение с благоприятными условиями наблюдения с территории России либо в непосредственной близости от её границ случится лишь 30 апреля 2060 года", — уточнила она.
Ранее полные солнечные затмения на территории РФ были видны 29 марта 2006 года — полоса прохождения лунной тени тогда пролегла через Эльбрус, и 1 августа 2008 года — им любовались в Сибири.
Великое Североамериканское затмение наблюдалось 8 апреля с 18:42 до 23:52 мск. За это время лунная тень прочертила линию шириной 198 км через территорию США от Мексики к Канаде. С МКС её запечатлели на видео, для чего даже ранее скорректировали орбиту станции.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.