Дышать на Луне: ученые будут добывать кислород из лунной пыли

Ученые намерены производить кислород непосредственно на Луне из лунной пыли

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Представители Европейского космического агентства объявили, что им удалось разработать метод производства кислорода для будущих миссий на Луну.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые планируют производить кислород на Луне непосредственно из ее поверхностного слоя, используя лунную пыль.

Это открытие может способствовать созданию будущих обитаемых баз на Луне, если его успешно внедрят.

Исследователи обнаружили, что поверхность Луны покрыта слоем рыхлой пыли, известной как реголит, состоящей из обломков лунных пород и минералов.

Несмотря на сложности с обработкой реголита из-за его высокой слипаемости, ученые считают его ценным ресурсом для использования в различных целях, включая 3D-печать и строительство.

Однако главным открытием является то, что образцы лунной пыли содержат от 40 до 45% массы кислорода, что может быть важным для будущих колонизаторов Луны.

Кислород, извлеченный из реголита, может использоваться как для дыхания, так и для производства ракетного топлива на Луне.

Для этой цели ученые ЕКА создали прототип лунной фабрики, которая будет преобразовывать лунную пыль в кислород.

Специалисты предполагают, что высокое содержание кислорода в реголите можно извлечь путем электролиза расплавленной соли.

Для этого реголит добавляют в расплавленный хлорид кальция, разогретый до 950 градусов Цельсия.

Даже при такой высокой температуре лунный грунт остается в твердом состоянии. Затем через смесь пропускают электрический ток, который извлекает кислород из реголита.