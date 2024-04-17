Астрономы рассчитали, когда погибнет Вселенная

Ученые США уверены, что в будущем знакомую нам Вселенную ожидает медленная гибель

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из США утверждают, что Вселенная, которая нам знакома, обречена на постепенное исчезновение. Этот вывод сделали после проведения исследований.

Фото: National Astronomical Observatories / Chinese Academy of Sciences by Lizhi Wang

Специалисты отмечают, что прекращение существования Вселенной — это неизбежный процесс. По мере приближения к своему концу звезды будут медленно угасать.

Научные исследователи предсказывают, что останки звезд начнут молчаливо взрываться, а окружающее пространство будет быстро темнеть.

Этот сценарий справедлив только для обычных звезд. Касаясь белых карликов, ученые отмечают, что они превратятся в черные дыры и медленно исчезнут. Эксперты объясняют это низкими показателями гравитации и плотности.

По оценкам ученых, гибель Вселенной может наступить через 100 трлн лет.