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Американские ученые описали жуткий сценарий смерти Вселенной

Американские ученые рассказали о том, как произойдет гибель Вселенной

1:23
Наука

Американские ученые из Иллинойского университета представили свои представления о том, как произойдет конец Вселенной.

Американские ученые рассказали о том, как произойдет гибель Вселенной
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Они утверждают, что это будет наиболее ужасное зрелище, развертывающееся в глубокой тьме. Единственное, что осветит это мрачное событие, — это умирающие звезды.

Долгое время считалось, что конец Вселенной наступит медленно, сопровождаемый постепенным приходом тепловой смерти.

Однако теперь ученые утверждают, что процесс будет более драматичным. В этот момент черные карлики будут испускать сверхновые вспышки.

Этот световой фейерверк будет длиться очень долго. Процесс формирования новых звезд замрет, а галактики погаснут.

Черные дыры испарятся, оставляя лишь субатомные частицы и энергию. Пространство будет расширяться, охлаждая Вселенную до абсолютного нуля. Это и вызовет тепловую смерть.

Звезды с массой, схожей с Солнцем, будут постепенно терять свои внешние оболочки и превратятся в белых карликов, подобные Земле.

Затем начнутся процессы, приводящие к гравитационному коллапсу, после которого наступит мощный взрыв.

Однако до наступления этих событий остается очень много времени, и никто не сможет их увидеть, поскольку темная энергия будет отталкивать объекты друг от друга, а Вселенная погрузится в непроглядную тьму.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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