Ученые предупреждают о климатической катастрофе: уже через 15 лет могут исчезнуть арктические ледники

Климатологи утверждают, что морской лед в Арктике тает намного быстрее, чем принято считать

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Копенгагенского университета в Дании предупредили о наступлении климатического кризиса. Согласно их данным, таяние морского льда в Арктике происходит гораздо быстрее, чем принято считать.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причина заключается в том, что существующие климатические модели не учитывают драматического увеличения температуры за последние 40 лет. Современные прогнозы предполагали медленное и стабильное повышение температуры в этом регионе, однако реальность оказалась гораздо хуже.

В настоящее время Северный Ледовитый океан, находящийся между Канадой, Европой и Россией, нагревается все быстрее.

За последние 40 лет средняя температура повышалась примерно на один градус в десятилетие, а в регионе Баренцева моря и архипелага Шпицберген — на 1,5 градуса Цельсия. Ученые также обнаружили, что резкое повышение температуры в Арктике происходило на Земле только в периоды оледенения, когда воздух прогревался на 10-12 градусов в течение 40-100 лет.

По прогнозам ученых, морской лед в Северном Ледовитом океане может исчезнуть уже к 2035 году.