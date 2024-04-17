Ученые предупреждают о климатической катастрофе: уже через 15 лет могут исчезнуть арктические ледники

Ученые из Копенгагенского университета в Дании предупредили о наступлении климатического кризиса. Согласно их данным, таяние морского льда в Арктике происходит гораздо быстрее, чем принято считать.
Причина заключается в том, что существующие климатические модели не учитывают драматического увеличения температуры за последние 40 лет. Современные прогнозы предполагали медленное и стабильное повышение температуры в этом регионе, однако реальность оказалась гораздо хуже.
В настоящее время Северный Ледовитый океан, находящийся между Канадой, Европой и Россией, нагревается все быстрее.
За последние 40 лет средняя температура повышалась примерно на один градус в десятилетие, а в регионе Баренцева моря и архипелага Шпицберген — на 1,5 градуса Цельсия. Ученые также обнаружили, что резкое повышение температуры в Арктике происходило на Земле только в периоды оледенения, когда воздух прогревался на 10-12 градусов в течение 40-100 лет.
По прогнозам ученых, морской лед в Северном Ледовитом океане может исчезнуть уже к 2035 году.
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