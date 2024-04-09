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В Android найден способ превратить почти любой смартфон в ПК

Android улучшила режим рабочего стола, начиная с 15 версии

1:19
Наука » Технологии

Google настолько доработала интерфейс рабочего стола Android, что начиная с 15-й версии стало возможным превратить любой смартфон под его управлением в полноценный персональный компьютер. Как это сделать, показало издание Android Authority.

Android улучшила режим рабочего стола, начиная с 15 версии
Фото: Pexels by cottonbro studio is licensed under CC0

Режим рабочего стола был внедрён в Android ещё в 10-й версии, но до сих пор он оставался довольно примитивным и использовался в основном разработчиками. Однако всё это время корпорация занималась развитием в этом направлении — сначала появилась функция разделения экрана, затем управление окнами.

Однако до привычного удобства Windows многооконному интерфейсу было далековато. Изучив одну из последних версий Android 14, гики нашли полноценное управление окнами приложений — заголовок, перетаскивание, изменение размеров и т. д.

Скорее всего, с 15-й стабильной версии ОС этот функционал будет официально включён в неё, прогнозирует издание. И тогда подключение смартфона к телевизору превратит его в полноценный ПК.

"Хотя эти изменения во многом делают Android лучшей платформой для настольных компьютеров, ей ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет соответствовать существующим настольным операционным системам", — со сдержанным оптимизмом заключается в статье.

Режим рабочего стола в Android
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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