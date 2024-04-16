Определен источник загадочного сигнала из космоса

Научные исследователи обнаружили таинственный источник радиосигнала из космоса, идентифицированный как небесное тело SGR 1935+2154. Эта нейтронная звезда начала излучать радиоволны и рентгеновское излучение.
Новость об этом открытии была опубликована на официальном веб-сайте Европейского космического агентства. Ученые отмечают, что SGR 1935+2154 обладает сильным магнитным полем, и направленный от нее мощный энергетический импульс был зафиксирован обсерваторией Integral.
Полученные данные были переданы другим астрономическим обсерваториям. Исследование, проведенное специалистами из Канады, показало, что помимо рентгеновского излучения была обнаружена радиоволна.
По результатам исследования астрономов стало ясно, что сигнал исходит от магнетара SGR 1935+2154, который был открыт шесть лет назад. Это открытие поражает ученых, поскольку ранее не было известно, что магнетары могут быть источниками радиоволн.
Астрофизики подчеркивают важность нейтронных звезд в регулировании различных процессов в космосе. Анализ сигналов от таких объектов может помочь в понимании их происхождения.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.