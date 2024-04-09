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Уникальные наночастицы золота с поглощением инфракрасных лучей помогут в лечении рака

В Красноярске синтезировали золотые наночастицы для лечения онкологии

1:35
Наука

Учёные Красноярского научного центра СО РАН создали золотые наночастицы с уникальными спектральными характеристиками, что делает возможным их применение для лечения онкологических заболеваний. Статья о разработке увидела свет в журнале The Journal of Chemical physics.

В Красноярске синтезировали золотые наночастицы для лечения онкологии
Фото: Flickr by U.S. Army DEVCOM is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Частицы размером всего 22 нм были сначала теоретически предсказаны, затем смоделированы на ЭВМ, и только после этого воплощены в реальности. Каждая из них состоит как бы из двух половинок, соединённых проводящим мостиком. Это придаёт им способность интенсивно поглощать свет в ближней инфракрасной области. А золото — материал с хорошей биосовместимостью в силу своей химической инертности.

Препараты, содержащие наночастицы, можно вводить в опухоль, чтобы сильным нагревом убивать её - такая терапия называется онкологическая гипертермия.

"Она использует оптическое излучение для нагрева наночастиц и, соответственно, избирательной гибели опухолевых клеток при их нагреве свыше 42 °C, — объясняет ведущий научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН доктор физико-математических наук Александр Фёдоров. — Разработанные нами наночастицы имеют пик поглощения в инфракрасном диапазоне, более прозрачном для биологических тканей, что позволяет нагревать наночастицы на существенно большей глубине внутри организма".

По его словам, о практическом применении разработки говорить пока преждевременно — надо ещё улучшить стабильность её свойств, необходимы дополнительные испытания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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