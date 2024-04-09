Для подопытных животных, запущенных в космос, сделали климат-контроль

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В Самаре разработали систему климат-контроля для орбитальной биолаборатории

Наука

Учёные Самарского университета им. Королёва разработали систему климат-контроля для орбитальной биолаборатории "Бион-М" № 2, сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В Самаре разработали систему климат-контроля для орбитальной биолаборатории
Фото: TG Российской академии наук is licensed under public domain

Аппаратура "Сигма-2" предназначена для поддержания комфортного температурного режима для биологических объектов, над которыми ставятся опыты в космосе, пояснила ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская.

"Лётный образец аппаратуры прошел приёмо-сдаточные испытания и отправлен в ракетно-космический центр "Прогресс" для проведения комплексных испытаний в составе космического аппарата "Бион-М" № 2", — доложила она.

В этом году запланирован очередной запуск "Биона" на высоту около 400 км. Будет изучаться воздействие невесомости и космической радиации на грибы, бактерии, клеточные ткани для создания безопасных условий для космонавтов будущей Российской орбитальной станции.

Мыши, летавшие в космос на "Бионе-М" № 1, помогли учёным доказать неоспоримое влияние невесомости на пищеварение.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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