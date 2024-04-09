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Мантия Луны перевернулась "с ног на голову": ученые раскрыли таинственную природу поверхности спутника Земли

NG: четыре миллиарда лет назад мантия Луны перевернулась "с ног на голову"

1:16
Наука

Группа исследователей под руководством Вейгана Ляна и Адриена Броке из Университета Аризоны обнаружила убедительные доказательства того, что мантия Луны претерпела бурные потрясения в далеком прошлом, что проливает свет на ее химически асимметричную поверхность.

NG: четыре миллиарда лет назад мантия Луны перевернулась "с ног на голову"
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Исследование показывает, что примерно 4,22 миллиарда лет назад мантия Луны пережила радикальную трансформацию, схожую с переворотом с ног на голову. Это событие, известное как переворот мантии, перетасовало лунные недра, подняв на поверхность плотные породы с минералами, такими как ильменит, и похоронив более легкие материалы, сообщает Nature Geoscience (NG).

Ключевым моментом в этом открытии является выявление гравитационных аномалий на ближней стороне Луны, совпадающих с присутствием и распределением плотных минералов, таких как ильменит. Исследователи применили сложное моделирование и сравнили свои выводы с данными, собранными миссией НАСА GRAIL, что подтвердило их гипотезу.

Раскрывая тайны прошлого Луны, это исследование не только углубляет наше понимание лунной эволюции, но и дает ценное представление о более широких процессах, формирующих планетарные тела в ранней Солнечной системе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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