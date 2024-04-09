Проблемы с речью будут решены: в США разработали новый метод декодирования человеческой речи по сигналам мозга

NMI: ученые США создали метод декодирования человеческой речи по сигналам мозга

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета, представляет собой значительный прорыв в области декодирования речи с использованием нейронных архитектур.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Под руководством профессоров Яо Ванг и Адина Флинкера, вместе с докторантом Шэном Ченом, исследователи обнаружили способы извлечения речи из сигналов мозга, что может быть критически важным для людей, лишенных этой способности из-за нейрологических нарушений.

Ключевой особенностью исследования является адаптация нейронных архитектур для учета многообразия особенностей человеческой речи. С помощью экспериментов на данных, полученных от пациентов, перенесших операции из-за эпилепсии, исследователи смогли значительно улучшить точность декодирования речи, сообщает Nature Machine Intelligence (NMI).

Особое внимание также было уделено созданию открытой платформы для научных исследований. Это поспособствует прозрачности и сотрудничеству в научном сообществе, а также стимулирует дальнейшее развитие методов нейронного декодирования.