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Не ускользнет ни один грамм: разработан новый эффективный метод оценки калорийных затрат во время физических упражнений

Tech: разработан новый метод оценки калорийных затрат на основе тепловизора

1:29
Наука

Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллона и Индийского института технологий (IIT) Гандхинагара представила инновационный метод улучшения точности оценки калорийных затрат с использованием тепловизионной камеры, интегрированной в умные устройства.

Tech: разработан новый метод оценки калорийных затрат на основе тепловизора
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Традиционные методы оценки калорийных расходов часто имеют значительную погрешность, достигающую почти 40%, особенно при использовании смарт-часов. Однако с помощью тепловизора, способного отслеживать дыхание и температуру тела, эту погрешность удается снизить до менее 6%, сообщает Tech.

Исследователи разработали систему под названием JoulesEye, которая объединяет данные о дыхании, температуре тела и пульсе, полученные с тепловизора и других сенсоров. Эксперименты были проведены на 54 участниках, которые проходили тесты на велотренажере или беговой дорожке в течение 15 минут. Результаты показали, что JoulesEye способен оценивать калорийные затраты с ошибкой всего 5,8% по сравнению с клиническим калориметром.

Одним из основных преимуществ использования тепловизора является его относительно низкая стоимость — всего 45 долларов (4000 рублей). Это делает его добавление в умные устройства экономически оправданным. Кроме того, команда исследователей работает над сокращением времени, необходимого для проведения измерений с помощью тепловизора, с текущих значений до 40 секунд.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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