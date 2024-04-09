"Надёжный, как швейцарские часы": ученые разработали новый метод защиты на основе комбинаций ДНК

Швейцарские ученые создали систему защиты произведений искусства на основе ДНК

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования ученых из ETH Цюриха привели к разработке инновационной криптографической функции, которая базируется на использовании ДНК. Эта технология представляет собой ответ на растущую угрозу безопасности, связанную с потенциальным развитием квантовых компьютеров, способных взламывать современные методы шифрования.

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Суть нового подхода заключается в использовании случайных последовательностей ДНК для создания и хранения паролей. Каждая молекула ДНК способна содержать информацию о входных и выходных значениях, что делает невозможным обратное вычисление и, следовательно, взлом. Это обеспечивает уровень защиты, основанный на физических свойствах, что делает систему невосприимчивой к атакам квантовых компьютеров, сообщает Ferra.

Одним из потенциальных применений этой технологии является сертификация подлинности ценных предметов, таких как произведения искусства. Каждый объект может быть помечен уникальной ДНК-последовательностью, что позволит подтверждать его подлинность и ценность в будущем.

Хотя новая технология требует дополнительной доработки и оптимизации, она представляет собой значительный прорыв в обеспечении безопасности данных и подтверждении подлинности ценных активов, и может стать мощным инструментом в борьбе с современными и будущими угрозами безопасности.