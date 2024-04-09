Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Subaru представляет обновленную версию спортивного купе BRZ Cup Car Basic 2024
Известны самые популярные у россиян направления для туризма на майские праздники
Самозанятые в РФ: налоговые вычеты и ограничения, о которых стоит знать
Эксперты рассказали, какие запахи не любят собаки
Чем дополнить гречку, чтобы она была разнообразной и вкусной: семь лучших добавок
Экономист Шамин назвал первого взноса по ипотеке
Будет бояться как огня: как побороть тлю
Эндокринолог Павлова: организм "отказывается" от завтрака из-за недостатка сна
Секреты подтягивающих кремов: ключевые ингредиенты для упругой кожи
"Надёжный, как швейцарские часы": ученые разработали новый метод защиты на основе комбинаций ДНК

Швейцарские ученые создали систему защиты произведений искусства на основе ДНК

1:21
Наука

Недавние исследования ученых из ETH Цюриха привели к разработке инновационной криптографической функции, которая базируется на использовании ДНК. Эта технология представляет собой ответ на растущую угрозу безопасности, связанную с потенциальным развитием квантовых компьютеров, способных взламывать современные методы шифрования.

Швейцарские ученые создали систему защиты произведений искусства на основе ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Суть нового подхода заключается в использовании случайных последовательностей ДНК для создания и хранения паролей. Каждая молекула ДНК способна содержать информацию о входных и выходных значениях, что делает невозможным обратное вычисление и, следовательно, взлом. Это обеспечивает уровень защиты, основанный на физических свойствах, что делает систему невосприимчивой к атакам квантовых компьютеров, сообщает Ferra.

Одним из потенциальных применений этой технологии является сертификация подлинности ценных предметов, таких как произведения искусства. Каждый объект может быть помечен уникальной ДНК-последовательностью, что позволит подтверждать его подлинность и ценность в будущем.

Хотя новая технология требует дополнительной доработки и оптимизации, она представляет собой значительный прорыв в обеспечении безопасности данных и подтверждении подлинности ценных активов, и может стать мощным инструментом в борьбе с современными и будущими угрозами безопасности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Будет бояться как огня: как побороть тлю
Экономист Шамин назвал первого взноса по ипотеке
Эндокринолог Павлова: организм "отказывается" от завтрака из-за недостатка сна
Секреты подтягивающих кремов: ключевые ингредиенты для упругой кожи
Екатерина Семенова: как я поборола алкогольную зависимость и вернула себе радость жизни
Тренер объяснил, в чем отличие между натуральным атлетом и спортсменом "на препаратах"
Топ-6 фактов о Чехии
Топ-5 самых необычных экотроп России
Меган Маркл считает, что Кейт Миддлтон должна была поддержать ее в любой ситуации
Jeep представляет новый пакет NightHawk для модели Gladiator 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников