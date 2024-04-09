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Время менять носки: ученые создали необычный "гаджет" для выявления диабета и болезней сердца

ЕSС: создан оснащенный датчиками носок для выявления диабета и болезней сердца

1:32
Наука

Научная группа из больницы при национальном университете Чоннам в Южной Корее разработала инновационный носок, оснащенный датчиком баллистокардиограммы, который способен непрерывно измерять частоту сердечных сокращений и давление, оказываемое на стопы во время ходьбы.

ЕSС: создан оснащенный датчиками носок для выявления диабета и болезней сердца
Фото: Pexels by Susanne Jutzeler is licensed under CC0

Участники исследования проходили тестирование нового гаджета, который позволял анализировать распределение давления на стопу в течение 40 секунд в положении стоя, а также измерять частоту сердечных сокращений во время ходьбы. Одновременно с этим, испытуемым проводилась электрокардиограмма (ЭКГ) для сравнения результатов.

Результаты исследования показали, что у людей, страдающих сахарным диабетом и имеющих поврежденные кровеносные сосуды, наблюдались отличия в распределении давления на стопу во время ходьбы. Особенно высокое давление наблюдалось в плюсневой области стопы, а также уменьшенное давление на пятку. Эти особенности походки были зафиксированы с использованием электронного носка и подтверждены результатами ЭКГ, сообщает European Society of Cardiology (ЕSС).

Ученые отметили, что неправильная походка, характеризующаяся таким распределением давления, может способствовать образованию язв на ступнях, что является частым осложнением сахарного диабета и может привести к ампутации конечности. Они подчеркнули, что использование нового гаджета для выявления проблем с походкой может помочь людям корректировать свои движения и предотвращать опасные осложнения, связанные с диабетом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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