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Традиционная кожа животных уходит на второй план: ученые создали самоокрашивающийся веганский материал

Nature Biotechnology: создана самоокрашивающаяся веганская кожа

1:33
Наука

Группа ученых из Имперского Колледжа Лондона разработала инновационный метод, который использует бактерии для производства экологически чистой кожи, альтернативной традиционным материалам. Они предложили решение проблемы токсичных красок, создавая процесс, в котором бактерии сами окрашивают материал.

Nature Biotechnology: создана самоокрашивающаяся веганская кожа
Фото: commons.wikimedia.org by Maarazul is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Используя генетически модифицированный штамм бактерии Komagataeibacter rhaeticus, способный производить черный пигмент эумеланин, исследователи разработали метод, который позволяет бактериям создавать слои кожеподобной бактериальной целлюлозы, окрашенные в черный цвет. Этот процесс начинается с помещения бактерий в среду для роста, где они производят слой целлюлозы, а затем среда заменяется раствором с реагентами для синтеза пигмента, сообщает Nature Biotechnology.

После этого материал подвергается процессу активации бактерий, при котором они производят эумеланин, перманентно окрашивая целлюлозу в черный цвет. Далее целлюлоза стерилизуется, обмакивается в раствор глицерина для сохранения гибкости и высушивается. Полученный материал уже использовался для изготовления кошелька, а демонстрационный образец окрашенной целлюлозы сохранял пигмент на протяжении 42 месяцев.

Теперь ученые активно работают над расширением спектра цветов для окраски материала, исследуя различные методы и варианты пигментации. Этот подход обещает стать прорывом в области экологически чистых и устойчивых материалов, предлагая новые возможности для индустрии моды и производства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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