Финские учёные объяснили небезопасность гаджетов Apple для пользователей

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple не обеспечивает в достаточной мере защиту конфиденциальных данных пользователей её устройств — таковы выводы научного исследования, проводившегося в Финляндии. О его результатах сообщил The Register со ссылкой на статью на сайте Университета Аалто.

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Учёные этого учреждения Амель Бурдусен и Янне Линдквист озаботились безопасностью Safari и Siri — по их мнению, им в этом плане уделяется незаслуженно мало внимания.

Бесспорно, Apple многое делает для защиты своей экосистемы, что справедливо используется ею в качестве аргумента в противостоянии с Google, объясняют исследователи. Но пользователям от этого никакого толку.

Слишком запутанные меню настроек безопасности не дают им возможности максимально защитить себя от посягательств на свою частную жизнь. В пример приводится голосовой помощник Siri. Даже после полного отключения он продолжает собирать данные о пользователе, и чтобы прекратить это, тому надо пробраться через пять подменю.

Собственная документация Apple с инструкциями на этот счёт не спасает положение — изложено в ней не всё, а то, что есть — написано казённым языком, понять который простому обывателю не под силу.

В подтверждение своих умозаключений авторы работы опросили 15 пользователей iOS и macOS. Оказалось, что никто из них не в состоянии самостоятельно разобраться в настройках конфиденциальности своих гаджетов в полной мере, полагаясь на поиск ответов в интернете. 11 из них были неприятно удивлены, узнав, какой объём данных компания собирает о них, а один даже вскипел и пригрозил выбросить свой айфон.

Вряд ли это скромное исследование убедит Apple исправить положение, но было бы неплохо, если бы оно спровоцировало многочисленные иски против корпорации, заключается в статье.