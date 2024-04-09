Ученые выяснили, как мозг парализует тело во сне

Ученые обнаружили, что мозг во время сна "парализует" движения тела

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские исследователи пришли к выводу, что человеческий мозг обладает уникальными характеристиками, которые еще не полностью поняты.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Проводя исследования активности человеческого мозга во время сна, ученые обнаружили, что в определенные моменты он "блокирует" движения тела.

В ходе эксперимента ученые изучали активность мозга лабораторных грызунов. Это исследование позволило выявить определенные нейроны, которые связаны с нарушениями сна и его расстройствами. Эти нейроны отвечают за контроль движений тела человека во время быстрой фазы сна.

В этой фазе нормальным является состояние, при котором человек двигает только глазами, в то время как остальное тело парализовано.

Нарушения в работе этих нейронов могут приводить к расстройствам поведения во время сна, таким как бессонница или беспокойные ночные сновидения. Именно поэтому люди во сне могут вести себя необычно, вставать, разговаривать, кричать или даже драться.

Исследователи также установили, что эти нейроны взаимодействуют с теми, которые контролируют добровольные движения.

Суть их функции заключается в торможении или подавлении активности мышц тела человека во время сна.