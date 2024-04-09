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Ученые выяснили, насколько нормально разговаривать с самим собой

Лишь в редких случаях разговор с самим собой можно расценивать как тревожный сигнал

1:22
Наука

Ученые рассмотрели вопрос, является ли привычка общаться с самим собой патологией.

Лишь в редких случаях разговор с самим собой можно расценивать как тревожный сигнал
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оказывается, некоторые люди находят внутреннего собеседника и, начиная сомневаться в своей психической стабильности, задаются вопросом о возможных психических расстройствах. Однако такие опасения, по мнению исследователей, слишком преждевременны.

Этот феномен привлекает внимание ученых уже на протяжении многих десятилетий. Согласно выводам психотерапевтов из Вирджинии-Бич, штата Вирджиния, такая практика может даже оказаться полезной.

Первоначальное замечание об этом явлении было сделано учеными в конце XVIII века. За прошедшие столетия было собрано большое количество данных, которые современные исследователи проанализировали. Они пришли к выводу, что разговоры с самим собой помогают выражать эмоции и структурировать информацию, способствуя при этом развитию коммуникативных навыков и улучшению речи.

Только в редких случаях внутренний диалог может сигнализировать о тревожности, но это обычно связано с поражением мозга.

На самом деле, если говорить вслух о своих действиях, это может облегчить выполнение задачи и придать мотивацию. Однако, если внутренний диалог начинает оказывать негативное воздействие на психику, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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