Ученые выяснили, насколько нормально разговаривать с самим собой

Ученые рассмотрели вопрос, является ли привычка общаться с самим собой патологией.
Оказывается, некоторые люди находят внутреннего собеседника и, начиная сомневаться в своей психической стабильности, задаются вопросом о возможных психических расстройствах. Однако такие опасения, по мнению исследователей, слишком преждевременны.
Этот феномен привлекает внимание ученых уже на протяжении многих десятилетий. Согласно выводам психотерапевтов из Вирджинии-Бич, штата Вирджиния, такая практика может даже оказаться полезной.
Первоначальное замечание об этом явлении было сделано учеными в конце XVIII века. За прошедшие столетия было собрано большое количество данных, которые современные исследователи проанализировали. Они пришли к выводу, что разговоры с самим собой помогают выражать эмоции и структурировать информацию, способствуя при этом развитию коммуникативных навыков и улучшению речи.
Только в редких случаях внутренний диалог может сигнализировать о тревожности, но это обычно связано с поражением мозга.
На самом деле, если говорить вслух о своих действиях, это может облегчить выполнение задачи и придать мотивацию. Однако, если внутренний диалог начинает оказывать негативное воздействие на психику, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.