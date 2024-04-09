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Как избавиться от навязчивых мыслей: рекомендации ученых

Американские ученые представили новую методику, которая позволяет избавиться от навязчивых мыслей

1:03
Наука

Ученые из университета штата Колорадо представили инновационный подход, который помогает преодолевать навязчивые мысли.

Американские ученые представили новую методику, которая позволяет избавиться от навязчивых мыслей
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователям удалось разгадать процесс замены негативных мыслей на более конструктивные, что привело к положительным результатам в борьбе с ними.

В рамках эксперимента 60 добровольцев прошли процедуру МРТ, после чего им показывали изображения различных объектов и сцен из повседневной жизни.

На каждое изображение давалось по четыре секунды для анализа. В этот момент участники эксперимента должны были удерживать свои мысли в стороне или вообще попытаться подавить их.

Этот подход способствовал быстрому переключению мыслей и помогал избавиться от негативных мыслей. Однако ученые пришли к выводу, что стратегии "замены" и "очистки" мышления не всегда оказывались достаточно эффективными.

Для подавления навязчивых мыслей требовалось больше времени, однако этот метод был признан более эффективным, поскольку после этого мозг быстрее и легче принимал новую информацию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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