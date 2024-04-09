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Ученые нашли способ отключить чувство голода

Немецкие ученые из Центра диабета в Мюнхене нашли способ отключить чувство голода

1:06
Наука

Немецкие исследователи из Центра диабета в Мюнхене выявили новый метод подавления ощущения голода.

Немецкие ученые из Центра диабета в Мюнхене нашли способ отключить чувство голода
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На данный момент исследование проводилось лишь на лабораторных мышах и обезьянах, но ученые пришли к выводу, что применение специального гормона может помочь людям справиться с проблемой ожирения.

В процессе эксперимента ученые вводили грызунам и приматам гормон, подавляющий чувство голода, что привело к снижению не только их аппетита, но и веса.

Эти результаты побудили исследователей продолжить работу и изучить воздействие этого гормона на здоровье человека.

Для этого потребовался анализ предыдущих исследований, в которых участвовали люди с избыточным весом или ожирением.

Известно, что в ходе этих исследований участникам измерялся уровень гормона насыщения до и после приема пищи.

Было обнаружено, что у людей с нормальным весом этот уровень повышался после еды.

Однако у тех, кто имел лишний вес или страдал ожирением, этот показатель сокращался, что позволило сделать вывод о эффективности метода подавления чувства голода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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