Ученые нашли способ отключить чувство голода

Немецкие ученые из Центра диабета в Мюнхене нашли способ отключить чувство голода

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие исследователи из Центра диабета в Мюнхене выявили новый метод подавления ощущения голода.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На данный момент исследование проводилось лишь на лабораторных мышах и обезьянах, но ученые пришли к выводу, что применение специального гормона может помочь людям справиться с проблемой ожирения.

В процессе эксперимента ученые вводили грызунам и приматам гормон, подавляющий чувство голода, что привело к снижению не только их аппетита, но и веса.

Эти результаты побудили исследователей продолжить работу и изучить воздействие этого гормона на здоровье человека.

Для этого потребовался анализ предыдущих исследований, в которых участвовали люди с избыточным весом или ожирением.

Известно, что в ходе этих исследований участникам измерялся уровень гормона насыщения до и после приема пищи.

Было обнаружено, что у людей с нормальным весом этот уровень повышался после еды.

Однако у тех, кто имел лишний вес или страдал ожирением, этот показатель сокращался, что позволило сделать вывод о эффективности метода подавления чувства голода.