Немецкие исследователи из Центра диабета в Мюнхене выявили новый метод подавления ощущения голода.
На данный момент исследование проводилось лишь на лабораторных мышах и обезьянах, но ученые пришли к выводу, что применение специального гормона может помочь людям справиться с проблемой ожирения.
В процессе эксперимента ученые вводили грызунам и приматам гормон, подавляющий чувство голода, что привело к снижению не только их аппетита, но и веса.
Эти результаты побудили исследователей продолжить работу и изучить воздействие этого гормона на здоровье человека.
Для этого потребовался анализ предыдущих исследований, в которых участвовали люди с избыточным весом или ожирением.
Известно, что в ходе этих исследований участникам измерялся уровень гормона насыщения до и после приема пищи.
Было обнаружено, что у людей с нормальным весом этот уровень повышался после еды.
Однако у тех, кто имел лишний вес или страдал ожирением, этот показатель сокращался, что позволило сделать вывод о эффективности метода подавления чувства голода.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.