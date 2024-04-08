Троянский конь: учёные обманом вынудили бактерии "глотать" антибиотики, спрятанные в наночастицах

В Китае изобрели жировые наночастицы для доставки антибиотиков внутрь бактерий

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

В Китае изобрели жировые наночастицы для доставки антибиотиков внутрь бактерий. Разработку уже протестировали на лабораторных животных, о чём не без гордости отчитались в Science Advances.

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Существующие антибиотики действуют недостаточно прицельно, что заставляет увеличивать их дозу. Наряду с их бездумным применением для профилактики это способствует развитию резистентности микроорганизмов к препаратам.

"Для преодоления этой проблемы мы разработали жировые наночастицы с гибридным покрытием, сочетающим в себе свойства оболочки иммунных клеток-нейтрофилов и стенок бактерий. Эти частицы продемонстрировали высокий уровень активности при борьбе с инфекциями в лёгких и кровотоке мышей", — пишут исследователи под руководством доцента Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Дина Синя.

Оболочка наночастиц со спрятанным внутри антибиотиком норфлоксацином обманывают и иммунную систему организма, чтобы она их не атаковала, и бактерии, заставляя их поглощать отраву.

В опытах на мышах антибиотик в наночастицах успешно боролся с патогенными формами кишечной палочки и возбудителем пневмонии Klebsiella pneumoniae, не попадая внутрь здоровых клеток. Эффективность лекарства превзошла как его приём в чистом виде, так и в жировых частицах без покрытия.

Изобретатели надеются, что их ноу-хау позволит обходиться меньшими дозами антибиотиков и решить в конечном счёте проблему устойчивости микробов к ним.