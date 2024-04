Троянский конь: учёные обманом вынудили бактерии "глотать" антибиотики, спрятанные в наночастицах

В Китае изобрели жировые наночастицы для доставки антибиотиков внутрь бактерий. Разработку уже протестировали на лабораторных животных, о чём не без гордости отчитались в Science Advances.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain