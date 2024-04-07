Они выдадут почти любого человека: стало известно, почему у людей разные отпечатки пальцев

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Стало известно, как формируются отпечатки пальцев у людей

1:32
Наука

Отпечатки пальцев являются уникальными идентификаторами, которые начинают формироваться на стадии внутриутробного развития плода. Каждый человек имеет свой собственный уникальный узор на кончиках пальцев, который определяется генетически и остается неизменным на протяжении всей жизни.

Стало известно, как формируются отпечатки пальцев у людей
Фото: flickr.com by US Air Force is licensed under Public Domain

Процесс формирования отпечатков пальцев начинается еще до рождения человека, когда кожа развивается из различных слоев и формирует уникальные бороздки и завитки. Этот уникальный узор на каждом пальце обусловлен на уровне ДНК, что делает его почти уникальным для каждого человека. В результате комбинация бороздок и завитков в отпечатке так разнообразна, что вероятность того, что два разных человека имеют абсолютно идентичные отпечатки, приближается к нулю. Даже у одного человека отпечатки могут существенно отличаться на разных пальцах.

Несмотря на широкое использование отпечатков пальцев в криминалистике, полностью доказать их уникальность не всегда возможно. Создание и хранение баз данных с миллионами отпечатков представляет собой огромную задачу, а также невозможно сравнить отпечатки с теми, которые принадлежали людям, жившим в прошлом.

Кроме отпечатков пальцев, уникальность человека также проявляется в других физиологических характеристиках, таких как структура волос, расположение зубов и цвет глаз. Однако идентификация по отпечаткам пальцев остается наиболее удобным и простым способом, который не требует сложного оборудования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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