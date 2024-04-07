Они выдадут почти любого человека: стало известно, почему у людей разные отпечатки пальцев

Стало известно, как формируются отпечатки пальцев у людей

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Отпечатки пальцев являются уникальными идентификаторами, которые начинают формироваться на стадии внутриутробного развития плода. Каждый человек имеет свой собственный уникальный узор на кончиках пальцев, который определяется генетически и остается неизменным на протяжении всей жизни.

Фото: flickr.com by US Air Force is licensed under Public Domain

Процесс формирования отпечатков пальцев начинается еще до рождения человека, когда кожа развивается из различных слоев и формирует уникальные бороздки и завитки. Этот уникальный узор на каждом пальце обусловлен на уровне ДНК, что делает его почти уникальным для каждого человека. В результате комбинация бороздок и завитков в отпечатке так разнообразна, что вероятность того, что два разных человека имеют абсолютно идентичные отпечатки, приближается к нулю. Даже у одного человека отпечатки могут существенно отличаться на разных пальцах.

Несмотря на широкое использование отпечатков пальцев в криминалистике, полностью доказать их уникальность не всегда возможно. Создание и хранение баз данных с миллионами отпечатков представляет собой огромную задачу, а также невозможно сравнить отпечатки с теми, которые принадлежали людям, жившим в прошлом.

Кроме отпечатков пальцев, уникальность человека также проявляется в других физиологических характеристиках, таких как структура волос, расположение зубов и цвет глаз. Однако идентификация по отпечаткам пальцев остается наиболее удобным и простым способом, который не требует сложного оборудования.