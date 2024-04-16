Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни

Ученые сообщили о прогнозе продолжительности жизни Земли в условиях пригодных для человеческой цивилизации.
Исследование привело к обнадеживающему выводу, опровергающему ранее сделанные апокалиптические предсказания о неминуемом и быстром наступлении конца нашей планеты.
В течение следующих 3 миллиардов лет климат на Земле будет способствовать сохранению условий для существования всех известных форм жизни.
Таким образом, нет необходимости беспокоиться о глобальных изменениях климата и катастрофах, поскольку Земля сохранит свою пригодность для жизни в течение очень длительного времени.
Чтобы жизнь на планете была прервана, необходимы резкие изменения климата. Эксперты удивлены тем, как Земле удалось поддерживать оптимальную температуру для существования и развития жизни на протяжении такого длительного периода.
Резкие и радикальные изменения климата могут произойти не только из-за внутренних процессов, но и в результате столкновения с космическим объектом.
Последние подобные изменения, которые уничтожили до 70% всего живого на Земле, произошли около 60 миллионов лет назад и были вызваны внешними факторами.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.