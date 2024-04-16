Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни

Три миллиарда лет климат на Земле позволит сохранить возможность существования всех известных форм жизни

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сообщили о прогнозе продолжительности жизни Земли в условиях пригодных для человеческой цивилизации.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Исследование привело к обнадеживающему выводу, опровергающему ранее сделанные апокалиптические предсказания о неминуемом и быстром наступлении конца нашей планеты.

В течение следующих 3 миллиардов лет климат на Земле будет способствовать сохранению условий для существования всех известных форм жизни.

Таким образом, нет необходимости беспокоиться о глобальных изменениях климата и катастрофах, поскольку Земля сохранит свою пригодность для жизни в течение очень длительного времени.

Чтобы жизнь на планете была прервана, необходимы резкие изменения климата. Эксперты удивлены тем, как Земле удалось поддерживать оптимальную температуру для существования и развития жизни на протяжении такого длительного периода.

Резкие и радикальные изменения климата могут произойти не только из-за внутренних процессов, но и в результате столкновения с космическим объектом.

Последние подобные изменения, которые уничтожили до 70% всего живого на Земле, произошли около 60 миллионов лет назад и были вызваны внешними факторами.