Британским астрономам удалось дать объяснение происхождения Луны, спутника Земли.
Согласно предположениям, Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиардов лет назад, хотя эта версия еще требует дальнейших исследований.
Этот новый взгляд на происхождение Луны может стать важным этапом в понимании этой загадки.
Планета Тейя сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад и по размерам напоминала Марс. Она получила свое имя в честь древнегреческой богини, сестры-титаниды, матери Гелиоса, Эос и Селены.
Кроме того, ученые предполагают, что астероид, находящийся на орбите Марса, возможно, является обломком, оторвавшимся в результате столкновения с планетой.
Идея, что Луна возникла как обломок Земли, не нова, но ранее считалась скорее фантазией. Однако с развитием компьютерного моделирования ученые стали серьезнее относиться к этой гипотезе.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.