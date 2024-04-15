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Секрет происхождения Луны: астрономы раскрывают загадку столкновения Земли с планетой Тейя

Британским астрономам удалось объяснить происхождение спутника Земли

1:01
Наука

Британским астрономам удалось дать объяснение происхождения Луны, спутника Земли.

Британским астрономам удалось объяснить происхождение спутника Земли
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно предположениям, Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиардов лет назад, хотя эта версия еще требует дальнейших исследований.

Этот новый взгляд на происхождение Луны может стать важным этапом в понимании этой загадки.

Планета Тейя сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад и по размерам напоминала Марс. Она получила свое имя в честь древнегреческой богини, сестры-титаниды, матери Гелиоса, Эос и Селены.

Кроме того, ученые предполагают, что астероид, находящийся на орбите Марса, возможно, является обломком, оторвавшимся в результате столкновения с планетой.

Идея, что Луна возникла как обломок Земли, не нова, но ранее считалась скорее фантазией. Однако с развитием компьютерного моделирования ученые стали серьезнее относиться к этой гипотезе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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