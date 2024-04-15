Буря в ладонях: как ученые научились управлять молнией с помощью лазера

Ученые рассказали, как можно контролировать траекторию молнии

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Молния — это естественное явление, часто вызывающее лесные пожары. Тем не менее, ученые нашли способ контролировать это явление.

Фото: oompa123.deviantart.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В Австралии специалисты разработали устройство для манипулирования траекторией молнии. Они сообщают, что это лазер, который будет воздействовать на формирующиеся электрические разряды удаленно.

Информация об этой разработке опубликована в журнале Nature Communications.

Для проверки своей технологии ученые создали необходимые условия в лаборатории. Они провели "миниатюрную грозу", используя пару плоских параллельных пластин, разделенных слоем воздуха, на которых накапливался заряд.

Как сообщают исследователи, это устройство поможет контролировать путь электрического разряда молнии и откроет новые возможности для управления природой.

Физики также подчеркивают, что это устройство будет полезно в промышленности и медицине.