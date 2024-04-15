Врачи назвали бесполезные органы человека

Врачи назвали бесполезные органы, сохранившиеся в человеческом теле

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Врачи определили определенные части человеческого тела как бесполезные органы, которые, тем не менее, сохранились в нем издревле.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперты утверждают, что эти органы не выполняют значимых функций в организме, но они присутствуют в нем с древних времен.

Среди таких рудиментов врачи упоминают складку в уголке глаз, которая напоминает третье веко у рыб и птиц. У человека эта часть тела не имеет полезного вклада.

До настоящего времени ученые не могут определить, какую роль играют соски у мужчин. Даже Чарльз Дарвин пытался разгадать эту загадку, но безуспешно.

Та же загадка окружает аппендикс. На протяжении времени он выполняет защитные и гормональные функции, однако при воспалении приходится удалять.

Зубы мудрости, прорезающиеся обычно в возрасте 14-25 лет, часто оказываются бесполезными и могут вызывать больше проблем, чем пользы, из-за воспалений или неправильного роста, связанного с нехваткой места.