Астрономы назвали места для поиска инопланетных цивилизаций

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Учеными был составлен список звездных систем, откуда, предположительно, можно наблюдать за нашей планетой

2:01
Наука

Астрономы из США поделились информацией о так называемых экопланетах, с которых, возможно, можно наблюдать за планетой Земля.

Учеными был составлен список звездных систем, откуда, предположительно, можно наблюдать за нашей планетой
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследователями был составлен список звездных систем, из которых, вероятно, можно провести наблюдения за нашей планетой и попытаться выявить наличие жизни.

Согласно информации в СМИ, ученые используют метод транзита для поиска таких экопланет. Этот метод заключается в наблюдении за планетами, когда они проходят перед своей звездой и временно затемняют ее свет.

Было выделено более тысячи звезд, которые аналогичны нашему Солнцу и находятся на расстоянии до 300 световых лет от нашей планеты.

Специалисты считают, что это расстояние достаточно, чтобы обнаружить признаки жизни на других планетах.

Ученые объясняют, что поиск жизни во Вселенной может означать, что, возможно, есть и другие цивилизации с аналогичными целями.

Соответствующую космическую карту разработали американские ученые с учетом своих целей.

Недавно стало известно о создании в США новой группы в Министерстве обороны, которая будет заниматься расследованием неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве страны.

По поводу создания этого ведомства высказался предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск. Он выразил свои мысли относительно возможности существования инопланетян.

Глава SpaceX заявил, что не верит в возможность существования разумной жизни рядом с Землей, иначе она была бы обнаружена уже давно. Однако он не отрицает возможности существования других обитаемых планет.

Маск добавил, что для изучения этого вопроса человечеству нужно время.

Директор NASA уверен, что у астронавтов есть шансы обнаружить на Марсе следы жизни. Он заявил, что чем дольше идут поиски, тем выше вероятность найти какие-либо доказательства возможной жизни на Красной планете.

В настоящее время агентство NASA активно занимается вопросом колонизации Луны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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