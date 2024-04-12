Открытие, которое изменило медицину: синтетический капсаицин — новый воин против рака

Красный перец помог ученым открыть новый способ лечения рака легких

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Во внутреннем слое красного перца содержится капсаицин, который обладает антираковыми свойствами. Однако его острая природа может вызвать дискомфорт и даже боль.

Фото: commons.wikimedia. org by Blossom Ozurumba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Исследователи разработали синтетический аналог капсаицина, лишенный нежелательных эффектов, но способствующий более эффективному лечению рака.

Это относится к мелкоклеточному раку легких, который известен своей агрессивностью и низкой выживаемостью.

Обычно для этого типа рака применяется химиотерапия, но часто происходит рецидив через год, и опухоль становится невосприимчивой к лечению.

Синтетический аналог капсаицина получил название арванил. Он лишен нежелательных побочных эффектов, которые характерны для его естественного аналога.

Путем обработки раковых клеток ингредиентом иринотекана с использованием арванила, ученые заметили замедление роста раковых клеток.

Эта комбинированная терапия оказалась полезной для лечения пациентов с рецидивирующим мелкоклеточным раком легких.