Коварство мессенджеров: они хранят ваши переписки до полугода и сдадут их силовикам при малейших подозрениях

IT-эксперт раскрыл срок хранения переписки в мессенджерах

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мессенджеры хранят переписки не менее полугода и могут передать их правоохранительным органам для предотвращения серьёзных преступлений, предупредил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Он объяснил агентству "Прайм", какие сообщения признаются подозрительными.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На фоне СВО обстановка стала напряжённее, что заставило администрацию мессенджеров повысить бдительность. "Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных", — сообщил специалист.

По его словам, переписка в мессенджерах подвергается выборочному обезличенному анализу при помощи систем искусственного интеллекта или машинного обучения. "Если в ней находят указание на подготовку возможного правонарушения, чат помечается, и вопрос передаётся команде системных инженеров", — пояснил эксперт.

Если в сообщениях действительно найдут подготовку к терактам, об этом проинформируют силовиков.

"Мессенджеры идут навстречу силовым структурам и как минимум блокируют чаты, где ведётся подготовка преступлений, а как максимум — предоставляют к ним доступ", — уточнил Мясоедов.

С этой целью все сообщения хранятся не менее полугода, иначе содержащаяся в них информация "может оказаться нерелевантной", для чего мессенджерам, предписано ежегодно увеличивать ёмкости "технических средств накопления информации", добавил он.

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