Улучшает умственные способности: назван наиболее полезный способ работы за компьютером

JAHA: для улучшения работы мозга необходимо работать стоя

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

По результатам нового исследования было выяснено, что интеграция физической активности в рабочий процесс, такая как ходьба на беговой дорожке, использование степпера или работы стоя, способствует улучшению умственных способностей сотрудников, не снижая при этом производительности труда.

Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Современный сидячий образ жизни становится причиной многих хронических заболеваний, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Однако, многие люди, занятые на работе весь день, испытывают трудности с выделением времени на физические тренировки. Проведенное исследование показало, что возможно объединить рабочую деятельность с физической активностью, что приводит к двойной выгоде: улучшению здоровья и умственных функций.

Эксперимент включал 44 участника, которые в течение четырех дней выполняли работу за различными столами и с различными видами физической активности: сидячей, стоячей, использованием степпера и ходьбой на беговой дорожке. Оценка функций мозга участников производилась с использованием 11 различных тестов на рассуждение, кратковременную память и концентрацию, а также с помощью онлайн-теста на скорость набора текста, сообщает JAHA.

Результаты исследования показали, что когда участники включали в свою работу активные рабочие станции, функции их мозга либо улучшались, либо оставались на прежнем уровне, в то время как скорость набора текста немного замедлялась, но это не оказывало влияния на точность. Это подтверждает значимость интеграции движения в рабочий процесс для улучшения как физического, так и умственного здоровья.