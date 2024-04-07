Улучшает умственные способности: назван наиболее полезный способ работы за компьютером

По результатам нового исследования было выяснено, что интеграция физической активности в рабочий процесс, такая как ходьба на беговой дорожке, использование степпера или работы стоя, способствует улучшению умственных способностей сотрудников, не снижая при этом производительности труда.
Современный сидячий образ жизни становится причиной многих хронических заболеваний, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Однако, многие люди, занятые на работе весь день, испытывают трудности с выделением времени на физические тренировки. Проведенное исследование показало, что возможно объединить рабочую деятельность с физической активностью, что приводит к двойной выгоде: улучшению здоровья и умственных функций.
Эксперимент включал 44 участника, которые в течение четырех дней выполняли работу за различными столами и с различными видами физической активности: сидячей, стоячей, использованием степпера и ходьбой на беговой дорожке. Оценка функций мозга участников производилась с использованием 11 различных тестов на рассуждение, кратковременную память и концентрацию, а также с помощью онлайн-теста на скорость набора текста, сообщает JAHA.
Результаты исследования показали, что когда участники включали в свою работу активные рабочие станции, функции их мозга либо улучшались, либо оставались на прежнем уровне, в то время как скорость набора текста немного замедлялась, но это не оказывало влияния на точность. Это подтверждает значимость интеграции движения в рабочий процесс для улучшения как физического, так и умственного здоровья.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.