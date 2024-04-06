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Названа эволюционная причина необычного расположения большого пальца на руке человека

Эволюционная аномалия: почему у человека большой палец отставлен в сторону?

1:16
Наука

Рука человека состоит из пяти пальцев, среди которых один, большой, противопоставлен остальным, имеет глубокие корни в процессе эволюции.

Эволюционная аномалия: почему у человека большой палец отставлен в сторону?
Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Строение нашей руки сходно с руками обезьян, которые также используют их для удержания на деревьях, перемещения и поиска пищи. Эволюция человека дополнила это строение, делая кисти более подходящими для выполнения различных задач, особенно труда.

Уже у новорожденных наблюдается хватательный рефлекс, который позволяет им брать предметы и поддерживать себя. Этот рефлекс представляет собой врожденный механизм, который эволюционно унаследован от обезьян, у которых детеныши с первых часов жизни должны быть способны к удерживанию на теле матери.

Развитие рук человека определяется не только эволюционными изменениями, но и культурными факторами, такими как использование орудий труда. Постоянное улучшение технологий и инструментов привело к тому, что человеку стали нужны более умелые и гибкие руки для выполнения разнообразных задач.

Несмотря на возможные аномалии в развитии, такие как наличие шести или более пальцев на руках, строение рук оказывается адаптивным и способствует успешному функционированию человека в различных условиях окружающей среды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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