Названа эволюционная причина необычного расположения большого пальца на руке человека

Рука человека состоит из пяти пальцев, среди которых один, большой, противопоставлен остальным, имеет глубокие корни в процессе эволюции.
Строение нашей руки сходно с руками обезьян, которые также используют их для удержания на деревьях, перемещения и поиска пищи. Эволюция человека дополнила это строение, делая кисти более подходящими для выполнения различных задач, особенно труда.
Уже у новорожденных наблюдается хватательный рефлекс, который позволяет им брать предметы и поддерживать себя. Этот рефлекс представляет собой врожденный механизм, который эволюционно унаследован от обезьян, у которых детеныши с первых часов жизни должны быть способны к удерживанию на теле матери.
Развитие рук человека определяется не только эволюционными изменениями, но и культурными факторами, такими как использование орудий труда. Постоянное улучшение технологий и инструментов привело к тому, что человеку стали нужны более умелые и гибкие руки для выполнения разнообразных задач.
Несмотря на возможные аномалии в развитии, такие как наличие шести или более пальцев на руках, строение рук оказывается адаптивным и способствует успешному функционированию человека в различных условиях окружающей среды.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.