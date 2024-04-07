Ученые обнаружили в клетках мозга млекопитающих "вечные" РНК-молекулы

Ученым впервые удалось сделать флуоресцентные метки на молекулах РНК и проследить за их жизненным циклом

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа европейских и американских ученых сделала важное открытие в области изучения клеток мозга млекопитающих. Исследователи обнаружили, что в нейронах и стволовых клетках мозга присутствуют особые РНК-молекулы, которые не подвергаются разрушению клеточными системами и сохраняются в течение всей жизни организма.

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Согласно заявлению профессора Томохисы Тоды из Университета имени Фридриха-Александра (FAU), ученым впервые удалось пометить флуоресцентными метками молекулы РНК в клетках мозга мышей и проследить за их жизненным циклом. Результаты экспериментов показали, что около 68% помеченных длинных цепочек нуклеотидов, присутствующих в ядрах нейронов и стволовых клеток, не разрушались на протяжении всей жизни грызунов, вплоть до двухлетнего возраста.

Исследователи предполагают, что обнаруженные "вечные" молекулы РНК играют важную роль в поддержании структуры белковой "упаковки" ДНК и в регуляции активности генов. Это открытие может пролить свет на причины потери работоспособности клеток мозга при старении и развитии нейродегенеративных заболеваний.

По мнению профессора Тоды, дальнейшее изучение этих долгоживущих РНК-молекул позволит понять их биологическую функцию и то, как процесс старения сказывается на их состоянии. Данное открытие вносит важный вклад в понимание фундаментальных механизмов, лежащих в основе жизнедеятельности клеток мозга.