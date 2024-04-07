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Крымский астроном обнаружил новый астероид, пролетевший рядом с Землей

Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде

1:30
Наука

Известный крымский астроном Геннадий Борисов, первооткрыватель первой межзвездной кометы, сообщил об обнаружении нового астероида, который пролетел вблизи Земли в 31 марта около 19:00 по московскому времени.

Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде
Фото: Openverse by James Webb Space Telescope is licensed under CC BY 2.0

Небесное тело пролетело на расстоянии около 28-30 тысяч километров от нашей планеты, что соответствует орбите геостационарных спутников.

По словам Борисова, астероид имеет сравнительно небольшие размеры — около 2-3 метров в диаметре. Астроном отправил свои наблюдения в Центр малых планет, где они были опубликованы на странице подтверждений околоземных астероидов. Кроме того, в течение нескольких часов астероид наблюдали и другие обсерватории.

В настоящее время точно определить группу астероидов, к которой относится открытый объект, довольно сложно. Ближайшие наблюдения помогут уточнить траекторию и параметры орбиты астероида. Борисов отметил, что гравитация Земли обязательно окажет влияние на его дальнейшее движение. Результаты наблюдений и расчетов будут опубликованы на официальном сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Стоит отметить, что Геннадий Борисов является выдающимся астрономом, в 2019 году он открыл первую межзвездную комету, получившую его имя — 2I/Borisov. Помимо этого, ученый также открыл несколько других комет и астероидов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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