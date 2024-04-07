В России инициировали создание научно-технических библиотек по стране

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал масштабный проект по развитию научно-технических библиотек в стране.
Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, правительству РФ совместно с Российской академией наук предстоит разработать и реализовать федеральный проект в этой сфере.
Ключевыми задачами проекта станут создание реестра научно-технических библиотек и центров научно-технической информации, а также проведение оцифровки и обновления основных фондов этих библиотек. На эти цели из федерального бюджета до 2030 года будет выделено дополнительно не менее 9 миллиардов рублей.
Президент поручил правительству регулярно отчитываться об исполнении данного поручения. Первый доклад должен быть представлен до 1 октября, а в дальнейшем — раз в полгода.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.