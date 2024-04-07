В России инициировали создание научно-технических библиотек по стране

Путин поручил разработать проект федеральных научно-технических библиотек

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал масштабный проект по развитию научно-технических библиотек в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, правительству РФ совместно с Российской академией наук предстоит разработать и реализовать федеральный проект в этой сфере.

Ключевыми задачами проекта станут создание реестра научно-технических библиотек и центров научно-технической информации, а также проведение оцифровки и обновления основных фондов этих библиотек. На эти цели из федерального бюджета до 2030 года будет выделено дополнительно не менее 9 миллиардов рублей.

Президент поручил правительству регулярно отчитываться об исполнении данного поручения. Первый доклад должен быть представлен до 1 октября, а в дальнейшем — раз в полгода.