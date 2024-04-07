Ученые из России предложили новый подход к созданию имплантатов для костной ткани

В ТПУ разработали имплант с сокращенными сроками реабилитации после операции по восстановлению дефектов костной ткани

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Томского политехнического университета разработали инновационный подход к созданию доступных современных имплантатов для челюстно-лицевой хирургии. Их разработка направлена на сокращение сроков реабилитации пациентов после операций по восстановлению дефектов костной ткани. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.

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Для достижения персонализированного подхода, необходимого при восстановлении костных дефектов, имплантаты изготавливаются методом 3D-печати из биологически инертного полимера фторопласта отечественного производства. Это позволяет избежать аллергических и других негативных реакций организма на имплантат. Однако сам по себе фторопласт плохо срастается с костной тканью.

Для решения этой проблемы ученые Томского политеха нанесли на поверхность фторопластовых имплантатов частицы гидроксиапатита — минерального компонента кости, который способствует прикреплению и росту клеток костной ткани. Данный подход может быть реализован с использованием только российских материалов и оборудования в любой химической лаборатории.

Согласно исследованиям, проведенным совместно с коллегами из Института цитологии РАН и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН, новый метод улучшает прикрепление стволовых клеток человека к поверхностям имплантатов с гидроксиапатитом. Это позволяет рассчитывать, что в перспективе такие имплантаты будут лучше приживаться в организме и станут более доступными, сокращая время реабилитации пациентов.

В отличие от ранее проводимых аналогичных исследований, использующих плазменные методы, требующие дорогостоящего и громоздкого оборудования, предложенный учеными Томского политеха подход является более простым и экономичным. В дальнейшем ученые планируют при поддержке Российского научного фонда решать задачу нанесения гидроксиапатита на пористые имплантаты сложной формы.