В России впервые провели исследования влияния АЭС на окружающую среду

Исследованием российских ученых стало влияние АЭС на концетрацию радиоуглерода в атмосфере

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Новосибирские и уральские ученые впервые в России провели исследование влияния атомных электростанций на концентрацию радиоуглерода в атмосфере. Для этого они использовали метод ускорительной масс-спектрометрии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Новосибирского госуниверситета.

Фото: flickr.com by Peretzp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование было выполнено совместно сотрудниками Центра коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ", учеными Уральского федерального университета и Института промышленной экологии Уральского отделения РАН. Они изучили уровень содержания радиоактивного изотопа углерода-14 в годичных кольцах деревьев в районах расположения Белоярской АЭС и Курской АЭС.

Анализ 30 образцов древесины показал, что концентрация углерода-14 в этих районах превышала фоновый уровень в полтора-два раза. Однако, начиная с 2000-х годов, ученые отметили снижение содержания этого радионуклида, практически до фонового значения. Это, по их мнению, связано с совершенствованием оборудования и установкой реакторов дожига на атомных электростанциях.

Фоновые значения активности углерода-14 были получены на основе данных о 113-летней сосне из новосибирского Академгородка, поскольку Новосибирск находится на большом расстоянии от когда-либо действовавших объектов использования атомной энергии.

Ученые смогли рассчитать примерное количество углерода-14, поступавшее в окружающую среду ежегодно в период эксплуатации АЭС, а также оценить годовые эффективные дозы на население, начиная с 70-80-х годов XX века. Эти расчеты показали, что влияние углерода-14 является незначительным.

Полученные данные позволяют оценить воздействие от выброса данного радионуклида в результате прошедшей эксплуатации предприятий атомной отрасли. Метод ускорительной масс-спектрометрии дает возможность проводить подобные исследования, и впервые в России были получены такие уникальные результаты.