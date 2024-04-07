Специалисты из СПб ГУАП разработали новый алогритм для повышения надежности отечественных космических аппаратов

Специалисты СПб ГУАП представили новый алгоритм для синхронизации времени между бортовыми системами космических аппаратов

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП) разработали алгоритм, направленный на повышение надежности отечественных летательных аппаратов. Результаты представлены в научном журнале Sensors.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under public domain

Этот алгоритм оценивает время распространения информации по сети и задержку передачи данных, что, по словам ученых, позволит синхронизировать "время" между элементами бортовых систем и обеспечить их оптимальное функционирование.

Для правильной и слаженной работы самолетов и космических аппаратов необходим своевременный и безошибочный обмен данными между различными устройствами на борту. Это требует применения новых технологий обмена данными, использующих специальные методы и алгоритмы для предотвращения ошибок.

Ключевым аспектом является обеспечение "единого времени" работы всех устройств в бортовой сети летательного аппарата. Для этого в сети есть "мастер времени" — устройство, рассылающее данные о текущем времени работы сети по всем каналам широковещательно, чтобы как можно быстрее передать эту информацию каждому устройству.

Дополнительно систему усложняет наличие устройств-дублеров, которые включаются в работу при выходе из строя основного узла — это требование общей отказоустойчивости системы.

Ученые СПб ГУАП разработали новый метод оценки количества сбоев, которые могут возникнуть в сети при рассылке широковещательных данных в случае избыточного количества устройств. Этот метод, по мнению авторов, позволит более четко выполнять задачи всем бортовым устройствам, быстрее реагировать на нештатные ситуации и снизить их количество.

Как отметил соавтор публикации, директор Центра аэрокосмических исследований и разработок СПб ГУАП Валентин Оленев, в перспективных бортовых технологиях понятие "мастера времени" и механизмы его функционирования практически не описаны в международных стандартах. Разрабатываемые методы помогут внедрить открытый стандарт SpaceFibre в отечественные проекты в области авиации и космоса, повысив надежность перспективных самолетов и космических аппаратов.