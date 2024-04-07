Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты СПб ГУАП представили новый алгоритм для синхронизации времени между бортовыми системами космических аппаратов
Bloomberg: центральный банк Китая увеличивает закупки золота 17 месяцев подряд
Джеймс Кэмерон: "Дюна 2" — великолепный фильм
В Таиланде разрабатывается инициатива о бесплатной экстренной медпомощи для туристов
Посадите на участке это редкое растение
Юрий Стоянов заявил, что актеры должны заниматься искусством, а не политикой
Автоэксперт Кондрашов: в РФ начали чаще угонять Chery, Geely и Haval
Какие действия хозяина раздражают кошку: не делайте так
Как обустроить уютный спортивный уголок
Ученые разработали детектор Broadband Reflector Experiment for Axion Detection для обнаружения фотонов

Недавний эксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результаты

2:09
Наука

Современная наука сталкивается с серьезной проблемой: либо необходимо обнаружить хотя бы какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику.

Недавний эксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результаты
Фото: Flickr by Ecole polytechnique is licensed under CC BY-SA 2.0

Хотя второй вариант нельзя полностью исключать, первый путь представляется более доступным.  Поэтому поиски продолжаются, и американские астрофизики опубликовали свежие результаты в этой области.

Интересно, что разработанный ими детектор, названный Broadband Reflector Experiment for Axion Detection (BREAD), является одним из наиболее простых и недорогих среди существующих устройств. Над его созданием работали специалисты из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, Чикагского университета, Аргоннской и Ливерморской национальных лабораторий, Национального института стандартов и технологий, а также Центра космических полетов имени Годдарда.

Прибор представляет собой металлический цилиндр с параболическим зеркалом внутри, предназначенный для фокусировки на детекторе фотонов, которые могут возникать в результате взаимодействия частиц темной материи с магнитным полем или стенками самого устройства. Конструкция BREAD позволяет регулировать рабочий диапазон, что является его сильной стороной.

В первом эксперименте использовалась уменьшенная версия BREAD диаметром 40 сантиметров, установленная в экранированном помещении в подвале Чикагского университета. Данные собирались в течение 24 дней, но темные фотоны в ожидаемом диапазоне энергий обнаружены не были. Это неудивительно, поскольку обнаружение частиц темной материи на данном этапе стало бы огромной неожиданностью.

Тем не менее, эксперимент продемонстрировал работоспособность прибора и отсутствие темных фотонов в исследованном диапазоне. В ближайшем будущем планируется установить 40-сантиметровый цилиндр в модифицированный магнит от магнитно-резонансного томографа, охладить его до криогенных температур и попытаться зарегистрировать, помимо темных фотонов, также и аксионы. Если этот эксперимент пройдет успешно, в Фермилабе будет построена увеличенная версия BREAD.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Последние материалы
Специалисты СПб ГУАП представили новый алгоритм для синхронизации времени между бортовыми системами космических аппаратов
Bloomberg: центральный банк Китая увеличивает закупки золота 17 месяцев подряд
Джеймс Кэмерон: "Дюна 2" — великолепный фильм
В Таиланде разрабатывается инициатива о бесплатной экстренной медпомощи для туристов
Посадите на участке это редкое растение
Юрий Стоянов заявил, что актеры должны заниматься искусством, а не политикой
Автоэксперт Кондрашов: в РФ начали чаще угонять Chery, Geely и Haval
Какие действия хозяина раздражают кошку: не делайте так
Как обустроить уютный спортивный уголок
Цветок ромашки, экстракт алоэ и прочие увлажняющие компоненты для спасения пересушенных волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников