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Ученые из американского университета обнаружили новое качество чайного гриба

Ученые из США сообщили, что микробы чайного гриба помогают в расщеплении жиров

1:40
Наука

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили любопытный способ добиться снижения веса без необходимости изменения рациона живого организма.

Ученые из США сообщили, что микробы чайного гриба помогают в расщеплении жиров
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это стало результатом исследований по искусственному формированию кишечного микробиома. В качестве подопытного объекта был выбран червь-нематода Caenorhabditis elegans, которому начали вводить незнакомые ему элементы кишечной флоры.

Изначально целью ученых не было достижение похудения червя, они занимались моделированием кишечной среды как таковой, чтобы изучить происходящие в ней процессы и научиться сознательно вмешиваться в них. В одном из экспериментов был использован материал комбучи (чайный гриб) — напитка, богатого разнообразными микроорганизмами, благотворное влияние которого на здоровье человека хорошо известно.

Дальнейшие наблюдения показали, что новая кишечная среда привела к увеличению количества белков, ответственных за расщепление жиров, и, напротив, снизила выработку белков, способствующих накоплению триглицеридов и липидов — основных форм жира в организме. Таким образом, организм стал естественным путем сжигать больше жира и накапливать его меньше, словно находясь в состоянии голода.

В настоящее время авторы исследования не спешат делать далеко идущие выводы, отмечая лишь, что такой механизм существует. Требуются дальнейшие наблюдения, а переносить эксперимент на людей пока рано. Тем не менее, сама возможность формировать кишечную флору под конкретные задачи, включая безболезненное снижение веса, внушает надежду на улучшение здоровья миллионов людей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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