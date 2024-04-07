Ученые из американского университета обнаружили новое качество чайного гриба

Ученые из США сообщили, что микробы чайного гриба помогают в расщеплении жиров

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили любопытный способ добиться снижения веса без необходимости изменения рациона живого организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это стало результатом исследований по искусственному формированию кишечного микробиома. В качестве подопытного объекта был выбран червь-нематода Caenorhabditis elegans, которому начали вводить незнакомые ему элементы кишечной флоры.

Изначально целью ученых не было достижение похудения червя, они занимались моделированием кишечной среды как таковой, чтобы изучить происходящие в ней процессы и научиться сознательно вмешиваться в них. В одном из экспериментов был использован материал комбучи (чайный гриб) — напитка, богатого разнообразными микроорганизмами, благотворное влияние которого на здоровье человека хорошо известно.

Дальнейшие наблюдения показали, что новая кишечная среда привела к увеличению количества белков, ответственных за расщепление жиров, и, напротив, снизила выработку белков, способствующих накоплению триглицеридов и липидов — основных форм жира в организме. Таким образом, организм стал естественным путем сжигать больше жира и накапливать его меньше, словно находясь в состоянии голода.

В настоящее время авторы исследования не спешат делать далеко идущие выводы, отмечая лишь, что такой механизм существует. Требуются дальнейшие наблюдения, а переносить эксперимент на людей пока рано. Тем не менее, сама возможность формировать кишечную флору под конкретные задачи, включая безболезненное снижение веса, внушает надежду на улучшение здоровья миллионов людей.