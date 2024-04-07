Новый метод борьбы с эрозией почвы был предложен учеными из МГУ

Ученые из МГУ предложили использовать полимеры в борьбе с эрозией почвы

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Московского государственного университета, представляющие химический и почвоведческий факультеты, разработали ряд инновационных полимерных рецептур.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти материалы, нанесенные на почву, формируют специальные покрытия, обладающие сразу несколькими полезными свойствами — они блокируют эрозионные процессы, удерживают влагу и стимулируют рост растений.

Новые рецептуры прошли лабораторные исследования и были успешно протестированы в Ботаническом саду МГУ, а также на землях опытного центра "Чашниково". Результаты этих работ были опубликованы в авторитетном научном издании Environmental Science and Pollution Research.

Отмечается, что данная разработка основывается на многолетних экспериментах, которые изначально были связаны с созданием составов для снижения распространения радиоактивной пыли после аварии на Чернобыльской АЭС. В итоге ученым МГУ удалось получить рецептуры с расширенным набором полезных свойств, позволяющих решать широкий круг сельскохозяйственных и природоохранных задач.

В качестве примера приводится состав, включающий синтетический анионный полимер с добавлением гуматов. Данная смесь зарекомендовала себя как эффективный биостимулятор, способствующий росту растений. Кроме того, лабораторные испытания показали, что такое покрытие предотвращает водную и ветровую эрозию, а также снижает потери почвенной влаги.

В дальнейших исследованиях ученые МГУ планируют расширить ассортимент полимерных рецептур, сосредоточившись на разработке составов с улучшенными водоудерживающими свойствами. Это позволит сократить объемы воды, необходимые для полива сельскохозяйственных угодий.