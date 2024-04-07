В России разработали плазменный ускоритель для двигателя будущих космических аппаратов

Специалисты из "Росатома" разработали плазменный ускоритель для космических аппаратов

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты госкорпорации "Росатом" разработали перспективный плазменный ускоритель, который станет ключевым элементом плазменного двигателя для перспективных космических аппаратов. Этот двигатель вполне пригоден для выполнения межпланетных космических миссий.

Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Разработанный плазменный ускоритель необходим для создания первых прототипов соответствующих двигателей, обладающих высокой тягой (свыше 6 Н) и большим удельным импульсом (более 100 км/с). При этом мощность таких силовых установок, работающих в импульсно-периодическом режиме, достигнет внушительных 300 кВт.

В "Росатоме" уверены, что разработка мощных плазменных силовых установок мощностью в сотни киловатт позволит реализовать целый ряд важных космических миссий. В их числе — полеты к другим планетам, регулярные грузоперевозки между Землей и лунными базами, а также выведет Россию на новый уровень в освоении космического пространства.