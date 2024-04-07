В России разработали плазменный ускоритель для двигателя будущих космических аппаратов

Специалисты госкорпорации "Росатом" разработали перспективный плазменный ускоритель, который станет ключевым элементом плазменного двигателя для перспективных космических аппаратов. Этот двигатель вполне пригоден для выполнения межпланетных космических миссий.
Разработанный плазменный ускоритель необходим для создания первых прототипов соответствующих двигателей, обладающих высокой тягой (свыше 6 Н) и большим удельным импульсом (более 100 км/с). При этом мощность таких силовых установок, работающих в импульсно-периодическом режиме, достигнет внушительных 300 кВт.
В "Росатоме" уверены, что разработка мощных плазменных силовых установок мощностью в сотни киловатт позволит реализовать целый ряд важных космических миссий. В их числе — полеты к другим планетам, регулярные грузоперевозки между Землей и лунными базами, а также выведет Россию на новый уровень в освоении космического пространства.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.