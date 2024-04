Этим страдают и взрослые, и дети: названы причины вздрагивания тела во время засыпания

Вздрагивание тела в момент засыпания или во время сна — явление, с которым сталкиваются как взрослые, так и дети. Этот процесс имеет научное объяснение, связанное с характеристиками фаз сна и состоянием нервной системы.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International