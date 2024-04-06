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Этим страдают и взрослые, и дети: названы причины вздрагивания тела во время засыпания

Именно из-за этих факторов вы можете вздрагивать во время засыпания

Наука

Вздрагивание тела в момент засыпания или во время сна — явление, с которым сталкиваются как взрослые, так и дети. Этот процесс имеет научное объяснение, связанное с характеристиками фаз сна и состоянием нервной системы.

Именно из-за этих факторов вы можете вздрагивать во время засыпания
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У детей более краткие периоды глубокого сна, что может привести к более частым и интенсивным движениям. Кроме того, уровень психического развития и темперамент также влияют на частоту и интенсивность вздрагиваний.

У взрослых вздрагивание тела в момент засыпания может быть вызвано различными факторами, такими как стресс, усталость или нервное напряжение. Эти факторы могут приводить к более чувствительной реакции на внешние раздражители и непроизвольным сокращениям мышц.

Для уменьшения вздрагиваний и обеспечения более спокойного сна рекомендуется следовать регулярному режиму дня, отдыхать, обращать внимание на свое эмоциональное состояние и применять методы релаксации, такие как массаж, теплая ванна с добавлением эфирных масел или травяные настои.

Вздрагивание в момент засыпания, хоть и не является опасным для организма, может служить сигналом о необходимости обратить внимание на свое здоровье и стрессовые ситуации в жизни, чтобы обеспечить более спокойный и качественный сон.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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