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Российские ученые намерены расположить телескоп на поверхности Луны

Установка телескопа на поверхности Луны позволит детальнее изучить черные дыры

2:05
Наука

Российские исследователи из Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН предложили возвести на поверхности Луны телескоп, который позволил бы ученым детальнее изучать черные дыры.

Установка телескопа на поверхности Луны позволит детальнее изучить черные дыры
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ожидается, что этот инструмент сможет делать подробные снимки их окрестностей и тщательно исследовать движение материи вблизи горизонта событий. Об этом сообщает пресс-служба Астрокосмического центра ФИАН.

Согласно концепции астрономов, лунная антенная решетка будет функционировать совместно с наземной сетью телескопов. Один комплект антенн планируется расположить в одном из постоянно затененных кратеров Луны или ее приполярных районах. В свою очередь, конструкции на Земле смогут регистрировать субтерагерцовое излучение и могут быть установлены на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. По мнению ученых, данная система позволит рассмотреть тени черных дыр с разрешением, превосходящим возможности телескопа горизонта событий (ЕHT) примерно в 30 раз.

Исследователи считают, что это приведет к значительному прогрессу в изучении физики сверхмассивных черных дыр. Кроме того, лунная обсерватория будет исследовать раннюю Вселенную посредством наблюдений спектральных искажений реликтового излучения, а также изучать некоторые аспекты звездообразования.

Также отмечается, что в настоящее время в России фактически отсутствуют телескопы, способные проводить наблюдения на частотах выше 100 ГГц. Разработанные учеными наземные и лунные субтерагерцовые телескопы могли бы решить эту проблему и восполнить нехватку соответствующих мощностей.

Незадолго до этого международная группа астрономов обнаружила 49 новых галактик всего за 2,3 часа наблюдений. Примечательно, что первоначальной целью ученых был поиск нейтрального водорода, а открытие имело абсолютно случайный характер. Исследователи не исключают, что все эти галактики могут быть частью некой более крупной "супергруппы".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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