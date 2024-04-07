В NASA планируют выращивать растения на Луне

В рамках миссии "Артемида III" планируется провести эксперимент по выращиваю растений на Луне

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Агентство NASA планирует осуществить исторический эксперимент по выращиванию растений на Луне в рамках предстоящей миссии "Артемида III", старт которой намечен на 2026 год. Об этих планах представители организации сообщили на своем официальном сайте.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Программа получит название "Лунное воздействие на сельскохозяйственную флору" (LEAF) и станет одним из трех экспериментов, которые будут проведены во время миссии. Цель эксперимента — выяснить, смогут ли привычные нам растения адаптироваться к экстремальным условиям космоса.

Астронавты установят на Луне специальные камеры роста, в которых будут посажены семена кресс-салата, ряски и репы. Эти растения были выбраны из-за их высокой устойчивости к неблагоприятным факторам. Капсулы защитят их от избыточной радиации и позволят отслеживать процесс их развития.

По мнению экспертов, успешное выращивание растений на Луне может стать важным шагом на пути к созданию человеческих колоний за пределами Земли. Это исследование поможет изучить Луну и даже подготовиться к будущим миссиям на Марс.

Космическая экспедиция "Артемида III" запланирована на сентябрь 2026 года. Ожидается, что в ее ходе впервые с 1972 года четыре астронавта совершат посадку на Луну. Основной целью миссии станет изучение Южного полюса Луны, который представляет особый интерес для ученых из-за наличия затененных областей и запасов льда.