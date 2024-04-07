В Ирландии была найдена затонувшая крепость бронзового века

Археологи исследовали крепость позднего бронзового века, затонувшую в ирландском графстве

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Недалеко от острова Колланмор, на дне залива Клю в Атлантическом океане, археологи из Коннемары и Совета ирландского графства Мейо обнаружили руины древней крепости, датируемой эпохой позднего бронзового века (1100-900 лет до н. э.).

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи нашли остатки стен здания, представляющих собой два вала из крупных известняковых блоков, протяженностью 200-300 метров.

По мнению археолога Майкла Гиббонса, участника экспедиции, эта крепость некогда служила укреплением, защищавшим территорию от вторжений с материковой части Ирландии. Подобная практика возведения оборонительных стен вокруг поселений была распространена в те времена.

Неподалеку от крепостных руин археологи также обнаружили каменную конструкцию прямоугольной формы, которая, предположительно, могла использоваться для приготовления мяса. Верхняя плита, указывающая на захоронение, отсутствовала.

Ранее в Средиземном море, между Корсикой и Капрайей, ученые нашли затонувший римский корабль, на борту которого находился уникальный клад возрастом около 2000 лет. Среди ценных находок были две большие бронзовые чаши, амфоры и различная стеклянная посуда.