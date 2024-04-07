Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали самые энергичные породы собак
Лучший способ путешествовать: почему билеты на поезд могут быть наиболее надежным и выгодным выбором
Посадите в саду сорт редиса "Вулкан"
Пять бьюти-процедур, которые не только спасут кожу, но и наладят эмоциональный фон
Почему некоторые автомобилисты чаще попадают в поле зрения ДПС: разбираемся в причинах
Статья о археологическом комплексе Гунунг-Паданг продолжает оспариваться из-за устоявшихся археологических данных
Известна страна с рекордным количеством важных исторических объектов — Италия
Посадите в саду агастахе
Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером
В Ирландии была найдена затонувшая крепость бронзового века

Археологи исследовали крепость позднего бронзового века, затонувшую в ирландском графстве

1:13
Наука

Недалеко от острова Колланмор, на дне залива Клю в Атлантическом океане, археологи из Коннемары и Совета ирландского графства Мейо обнаружили руины древней крепости, датируемой эпохой позднего бронзового века (1100-900 лет до н. э.).

Археологи исследовали крепость позднего бронзового века, затонувшую в ирландском графстве
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи нашли остатки стен здания, представляющих собой два вала из крупных известняковых блоков, протяженностью 200-300 метров.

По мнению археолога Майкла Гиббонса, участника экспедиции, эта крепость некогда служила укреплением, защищавшим территорию от вторжений с материковой части Ирландии. Подобная практика возведения оборонительных стен вокруг поселений была распространена в те времена.

Неподалеку от крепостных руин археологи также обнаружили каменную конструкцию прямоугольной формы, которая, предположительно, могла использоваться для приготовления мяса. Верхняя плита, указывающая на захоронение, отсутствовала.

Ранее в Средиземном море, между Корсикой и Капрайей, ученые нашли затонувший римский корабль, на борту которого находился уникальный клад возрастом около 2000 лет. Среди ценных находок были две большие бронзовые чаши, амфоры и различная стеклянная посуда.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Последние материалы
Статья о археологическом комплексе Гунунг-Паданг продолжает оспариваться из-за устоявшихся археологических данных
Известна страна с рекордным количеством важных исторических объектов — Италия
Посадите в саду агастахе
Если хотите удалить тату или пигментацию: все о процедуре с пикосекундным лазером
Эксперты рассказали, какую пользу приносят домашние животные
Пульмонолог Титова указала на регионы, куда можно временно перебраться во время цветения
Эксперт Пономарев: рывки и скрежет укажут на скорую поломку коробки передач
НАСА выбрало три компании для разработки лунных вездеходов, предназначенных для миссии "Артемида V"
В ГИБДД напомнили о больших штрафах в 30000 рублей и арест за езду без прав
Русская релокантка рассказала про плюсы и минусы жизни в Армении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников